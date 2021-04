Venezuela: Nazioni Unite sospendono attività umanitarie nella città di La Victoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) ha annunciato nell'ultimo aggiornamento del suo rapporto sul Venezuela l'intenzione di sospendere le attività umanitarie nella città di La Victoria, al confine con la Colombia. "A causa della situazione, le precedenti attività di attori umanitari a La Victoria, con alcune eccezioni come la Croce Rossa venezuelana, sono sospese", ha riferito Ocha in un rapporto sul paese sudamericano. Nella sua analisi, l'organizzazione ha evidenziato che gli scontri tra le Forze Armate Nazionali Bolivariane (Fanb) e gruppi armati irregolari hanno causato lo sfollamento di oltre 5 mila persone ad Arauquita, in Colombia.(Vec)