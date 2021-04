M5s: Conte, rifonderemo Movimento, non sarà operazione di marketing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha fatto ufficialmente questa sera il suo debutto come capo politico in pectore del Movimento 5 stelle nel corso dell’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari, allargata per l’occasione anche ad europarlamentari ed amministratori locali. Un occasione per iniziare a delineare il Movimento 5 stelle del futuro che, come emerso dalle parole di Conte, non sarà più come prima. “Quella che ho accettato è una sfida complessa ma molto affascinate che per me vuol dire rifondare il Movimento 5 stelle ovvero compiere una completa opera di rigenerazione”, ha subito chiarito l’ex presidente prima di rimarcare: “Non è un'operazione di restyling o marketing politico ma un'opera coraggiosa”. Il tutto, però, lanciando un messaggio ai “falchi” del movimento: “Non si deve rinnegare il passato e le battaglie fatte ma anzi dobbiamo valorizzare i traguardi raggiunti interpretando, però, una nuova stagione politica”. (segue) (Rin)