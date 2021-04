M5s: Raggi, rivoluzione gentile parte da città e da Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il M5s con coraggio sta portando avanti quella rivoluzione gentile a partire da tutte le città, a partire da Roma e da tutti i comuni, questo è quello che dobbiamo continuare a fare”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo all’Assemblea del M5s in diretta streaming. “Quello che sapremo esprimere nei prossimi mesi sarà fondamentale per il Paese – ha aggiunto -. Le emergenze in questo momento sono Covid e lavoro, la pandemia ci sta obbligando a ripensare alla nostra vita. In questo momento bisogna essere creativi per aiutare chi è in difficoltà. La politica è al servizio della comunità. In questo momento significa fare tutto ciò che serve per il nostro Paese, il Paese ci sta guardando e noi dobbiamo saper ascoltare e aiutare chi è rimasto indietro. È questa la vera rivoluzione – ha concluso - che i cittadini si aspettano da noi”.(Rer)