Brasile: Fiocruz consegna 1,3 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz) di Rio de Janeiro, istituzione scientifica per la ricerca e lo sviluppo delle scienze biologiche legata al ministero della Salute del Brasile, ha annunciato che nelle prossime ore metterà a disposizione del programma di immunizzazione del governo 1,3 milioni di dosi del vaccino contro il Covid-19 sviluppato dalla farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca. La consegna del nuovo lotto si somma a quelli arrivati nei mesi di febbraio e marzo, per un totale di 4,1 milioni di dosi confezionate presso i laboratori Bio-Manguinhos di Rio a partire dal principio attivo inviato dai laboratori Wuxi Biologics in Cina. Secondo Fiocruz, questa settimana dovrebbe arrivare in Brasile un altro lotto di principio attivo, che consentirà la preparazione di 5,5 milioni di dosi. Secondo il contratto sottoscritto tra il ministero della Salute e la AstraZeneca entro luglio, dovrebbero essere consegnate 100,4 milioni di dosi di vaccini.(Brb)