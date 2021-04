Americhe: crisi del Mercosur, scontro tra Argentina e Uruguay anche sulle rotte del Rio de la Plata (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Neme raccolgono la proposta dell'Uruguay di avanzare verso una riforma del meccanismo che obbliga i paesi del blocco a negoziare in congiunto qualsiasi accordo di libero scambio con paesi terzi, proposta ribadita in toni accesi lo scorso 26 marzo dal presidente uruguaiano. "Non siamo disposti a che il Mercosur sia una camicia di forza, l'Uruguay ha bisogno di avanzare nel consesso internazionale", aveva detto Lacalle Pou rimarcando la necessità di rendere più flessibili le regole commerciali del blocco rendendolo più permeabile ad accordi esterni, anche di ogni singolo paese. Lo stesso Lacalle Pou aveva quindi anticipato la presentazione di un'istanza formale. "Avanzeremo una proposta formale per discutere la questione della flessibilizzazione, non c'è tempo per grandi dialoghi, bisogna agire", ha aggiunto. Lacalle Pou aveva quindi concluso il suo intervento con un aut-aut: "con il Mercosur o con la libertà". (segue) (Abu)