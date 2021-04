Americhe: crisi del Mercosur, scontro tra Argentina e Uruguay anche sulle rotte del Rio de la Plata (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso ministro degli Esteri di Buenos Aires, Felipe Solà, aveva rimandato il proseguimento della discussione sulle possibili riforme del blocco alla riunione fissata per il 22 aprile tra i massimi rappresentanti diplomatici dei paesi del blocco. "L'agenda della riunione del 22 non cambia, affronteremo la questione della revisione della Tariffa esterna comune e valuteremo come questa potrebbe incidere sulle nostre economia", ha detto Solà rispondendo a una domanda di "Agenzia Nova" nel corso di una conferenza stampa tenuta al termine del vertice. "Affronteremo anche la questione degli accordi con paesi terzi. Si tratta di decisioni che avranno una forte incidenza e non bisogna affrettarsi perché il danno potrebbe essere grande. Ne discuteremo tutto il tempo che sarà necessario", ha proseguito il ministro. (segue) (Abu)