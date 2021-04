Energia: Brasile, produzione di petrolio e gas naturale cala 1,9 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio e gas naturale in Brasile è diminuita a febbraio dell'1,9 per cento rispetto a gennaio e del 5,1 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce l'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti (Anp), precisando che nel mese sono stati prodotti 2.819 milioni di barili di petrolio al giorno. Nel caso del gas naturale, la media mensile di 131 milioni di metri cubi al giorno è stata del 3,9 per cento inferiore rispetto a gennaio 2021, segnando tuttavia un aumento pari all'1,7 per cento rispetto a febbraio. Il petrolio estratto dai 118 pozzi attivi nei bacini pre-sal ha rappresentato il 71,3 per cento della complessiva produzione nel Paese (che conta un totale di 6.472 pozzi offshore e onshore). In particolare i pozzi nei giacimenti pre-sal hanno aumentato la loro produzione del 4 per cento rispetto a febbraio 2020, ma hanno segnato una diminuzione dell'1,2 per cento rispetto a gennaio 2021. I 480 pozzi offshore hanno prodotto il 96,7 per cento di petrolio e l'83,4 per cento di gas nati in Brasile a febbraio. Secondo l'Anp, inoltre, i campi gestiti da Petrobras sono stati responsabili del 94,5 per cento del petrolio e del gas naturale prodotti in Brasile. Il giacimento di Tupi (ex Lula), nel pre-sale del Bacino di Santos, si è confermato il maggior produttore nazionale, partecipando con 901 milioni di barili di petrolio e 41,9 milioni di metri cubi di gas naturale al giorno.(Brb)