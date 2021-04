Usa: studio, su persone già infettate una dose di vaccino anti-Covid efficace quanto due (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo approccio potrebbe massimizzare la portata di una fornitura limitata di vaccini, consentendo potenzialmente a milioni di persone in più di essere vaccinate", ha spiegato Cheng in una dichiarazione ufficiale. "Nel complesso, gli individui guariti dal Covid-19 hanno sviluppato dopo una singola dose di vaccino una risposta anticorpale paragonabile a quella osservata dopo un ciclo di vaccinazione a due dosi su individui senza precedenti infezioni da Covid", ha aggiunto la patologa Kimia Sobhani, membro del team che ha realizzato lo studio. Il gruppo di ricercatori ha testato più di mille operatori sanitari vaccinati con il preparato di Pfizer- BioNTech. Hanno misurato i livelli di anticorpi da sette a 21 giorni dopo la prima dose e da sette a 21 giorni dopo la seconda dose. Questo approccio, però, non gode del sostegno dei funzionari della sanità federale, secondo i quali gli studi dimostrano la necessità di due dosi di vaccino per una protezione ottimale, indipendentemente dal fatto che siano state già infettate o meno. (Nys)