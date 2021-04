Argentina: ministro della Salute, è iniziata la seconda ondata della pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana scorsa il governo aveva annunciato la decisione di posticipare l'inoculazione della seconda dose del vaccino "alla luce dell'analisi della situazione epidemiologica, della scarsità e dell'iniquità globale della distribuzione di vaccini, la comparsa di varianti (del virus) e l'evidenza scientifica". "L'obiettivo è quello di immunizzare il maggior numero di persone con la prima dose per massimizzare i benefici della vaccinazione e ridurre l'impatto in termini di ricoveri e mortalità", prosegue la nota. In termini concreti la seconda dose dei vaccini attualmente in uso nel paese - Sputnik V, Covishield, AstraZeneca e Sinopharm- verrà somministrata non prima che siano trascorse 12 settimane dalla prima applicazione. Il calendario delle vaccinazioni continuerà d'altra parte a rispettare l'attuale ordine che assegna priorità alle persone con malattie croniche e agli anziani maggiori di 60 anni. Si mantiene invece il cronoprogramma di applicazione delle seconde dosi per il personale sanitario più esposto a rischio di contagio. (segue) (Abu)