Argentina: ministro della Salute, è iniziata la seconda ondata della pandemia (4)

- Le autorità sanitarie nel frattempo hanno riscontrato la circolazione "comunitaria" nel Paese delle varianti inglese (501Y.V1) e brasiliana (501Y.V3 Manaos) del virus Sars-CoV-2. Lo hanno annunciato attraverso un comunicato nel quale affermano che i test effettuati su 297 tamponi relativi a residenti dell'area di Buenos Aires senza precedenti di viaggio né contatti con viaggiatori recenti hanno dato come risultato la presenza in 16 casi della variante britannica e in altri 3 casi della variante brasiliana di Manaos. Allo stesso modo, i test effettuati su tamponi di residenti nella provincia di Cordoba con precedenti di viaggio all'estero hanno rilevato la presenza di sei casi della variante britannica e di sei casi della variante di Manaos. I risultati confermano il timore espresso dalle autorità del governo circa l'imminente arrivo di una seconda ondata di contagi associata alla presenza delle mutazioni più contagiose del virus. (segue) (Abu)