Argentina: ministro della Salute, è iniziata la seconda ondata della pandemia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scoperta delle varianti considerate più pericolose è coincisa con un forte incremento dei contagi negli ultimi giorni. L'ultimo bollettino epidemiologico segnala infatti 14.430 nuovi casi e 83 decessi. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia raggiunge in questo modo la cifra di 2.363.251 mentre le morti legate al Covid-19 sono 55.941 complessivamente. A preoccupare le autorità sanitarie è anche l'indice di positività, risultato al 24 per cento, con un incremento di 10 punti percentuali in meno di una settimana. Epicentro della pandemia è l'area metropolitana di Buenos Aires, con quasi 8000 mila casi. I casi attivi sono oltre 195.044 in tutto il paese, mentre il livello di occupazione delle unità di terapia intensiva rimane ancora in una soglia del 56 per cento a livello nazionale. (Abu)