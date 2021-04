Brasile: ministro Economia, Bolsonaro a rischio impeachment se promulga legge bilancio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre la Loa prevede un budget di 10,2 miliardi di real (1,6 miliardi di euro) per il ministero dello Sviluppo regionale e 8,3 miliardi di real (1,3 miliardi di euro) per il Fondo sanitario nazionale. Per volere del senatore Eduardo Gomes sono stati stanziati i fondi necessari allo svolgimento del censimento generale della popolazione. Tuttavia, sono stati tagliati stanziamenti in tema di politiche per la sicurezza sociale urbana e rurale per 13,5 miliardi di real (2,1miliardi di euro), politiche per le indennità salariale per 7,4 miliardi di real (1,2 miliardi di euro) e fondi per il pagamento della disoccupazione per 2,6 miliardi di real (400 milioni di euro). Rispetto al budget precedente sono state tagliate anche le risorse per le università federali. (Brb)