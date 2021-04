M5s: Conte, rifonderemo Movimento, non sarà operazione di marketing (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Addio dunque alla stagione di “lotta” perché “dobbiamo essere consapevoli che la politica non deve farsi accecare dalla polemica ma cercare profondità di pensiero riconoscendo la bontà delle idee altrui”. Ma intanto bisogna riorganizzare il Movimento e quindi “serve un chiaro assetto interno e una struttura organizzativa che ci consenta di delineare una linea politica ed essere più incisivi”. A cominciare da mettere un freno alle correnti: “Dobbiamo evitare di cadere nei limiti della forma tradizionale dei partiti che mostra da tempo segnali di crisi. Avremo regole rigorose che contrasteranno la formazione di correnti interne e cordate varie”. Dunque “serve razionalità organizzativa e la condivisione di una proposta politica che indichi una chiara identità”. Per farlo dopo Pasqua “organizzeremo una serie di incontri per recepire” le riflessioni dei portavoce e dei militanti “per poi condividere il concetto finale”. In conclusione “il Movimento che ho in mente dovrà essere accogliente, quindi molto inclusivo, ma intransigente perché l’inclusione non dovrà mai piegarsi a negoziare i nostri principi. Ma dobbiamo liberarci di alcune ambiguità”, la chiosa finale. (Rin)