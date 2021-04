Usa: Casa Bianca "allarmata" per bambine gettate oltre muro a confine con Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca è "allarmata" per le notizie riguardanti due bambine immigrate lanciate dalla cima del muro che delimita la frontiera tra Usa e Messico. Lo ha assicurato Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca, esortando i migranti che non hanno i documenti in regola per l'ingresso negli Stati Uniti a evitare di affidarsi a chi "abusa" di loro.Parlando del video diventato virale in cui si vede un uomo lanciare dal muro due bambine, 3 e 5 anni, originarie dell'Ecuador, Psaki ha affermato: "Chiunque di noi lo abbia sarò estremamente allarmato da quello che fanno i trafficanti di esseri umani". (Nys)