Americhe: crisi del Mercosur, scontro tra Argentina e Uruguay anche sulle rotte del Rio de la Plata (2)

- Buenos Aires minaccia infatti di bloccare l'iniziativa uruguaiana per una differenza di un metro tra l'accordo già sottoscritto tra i due paesi nel 2018 - che autorizza il dragaggio a 13 metri del canale di Montevideo - e il progetto esecutivo, approvato il 14 dicembre del 2020, che prevede invece il dragaggio a 14 metri. Il governo di Luis Lacalle Pou riconosce l'errore e chiede adesso alle autorità argentine di risolvere il problema attraverso l'integrazione di "un accordo interpretativo" che permetta rispettare il progetto esecutivo. "Il problema si potrebbe risolvere facilmente con buona volontà delle due parti", ha dichiarato una fonte di Montevideo a "El Observador". Ma la prima risposta da parte argentina non è stata positiva. In una lettera inviata il 25 marzo all'autorità binazionale che sovrintende la navigazione nelle acque del Rio de la Plata (Commissione di amministrazione del Rio de la Plata - Carp), Buenos Aires ha certificato che l'accordo autorizza il dragaggio a 13 metri e non a 14, e che qualsiasi modifica richiede un nuovo accordo partendo da zero. (segue) (Abu)