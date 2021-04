Americhe: crisi del Mercosur, scontro tra Argentina e Uruguay anche sulle rotte del Rio de la Plata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parallelamente, il 24 marzo, dal lato argentino è il degli Esteri ha annunciato il posizionamento di una boa in quello che sarebbe il punto di inizio del canale della Magdalena. Si era trattato di un gesto più di carattere politico che concreto, dato che il progetto del canale fino ad ora si basa su un testo di legge presentato dai senatori Jorge Tajana e Claudio Lozano, che è ben lungi dall'essere approvato. Si tratta infatti di un progetto ambizioso e che richiederebbe un finanziamento nell'ordine di diversi miliardi di dollari che le malconce casse dello Stato argentino non sono assolutamente in grado di sostenere. Il panorama che si delinea a pochi giorni dalla prossima riunione dei ministri degli Esteri del Mercosur, fissata per il 22 aprile, va al di là della pur delicata questione della flessibilizzazione del blocco regionale, ma comprende anche quello degli interessi commerciali fortemente contrapposti di Argentina ed Uruguay che puntano entrambi al predominio sul traffico mercantile nel Rio de la Plata. (segue) (Abu)