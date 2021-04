Usa: studio, su persone già infettate una dose di vaccino anti-Covid efficace quanto due

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone guarite dal Covid-19 ottengono da una sola dose di vaccino una risposta immunitaria forte tanto quanto quella sviluppata dalla popolazione sana dopo aver ricevuto due dosi. Lo rivela un nuovo studio pubblicato sulla rivista specializzata "Nature Medicine", che conferma in parte quanto stabilito da ricerche precedenti. "In generale, abbiamo scoperto che gli individui precedentemente infettati dal Sars-CoV-2 hanno sviluppato dopo una singola dose del vaccino mRna BNT162b2 (il preparato di Pfizer-BioNTech) risposte anticorpali simili alle risposte immunitarie osservate dopo due dosi somministrate a individui che non erano stati contagiati dal virus", hanno spiegato la dottoressa Susan Cheng del Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles e gli altri ricercatori nel loro report finale sullo studio. Cheng ha puntualizzato che i risultati sostengono la tesi secondo cui le persone che sanno di essere state infettate possono "cavarsela" con una sola dose di vaccino, allungando potenzialmente l'offerta di immunizzante garantendo a più persone di ricevere il vaccino in tempi rapidi. (segue) (Nys)