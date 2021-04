Francia-Arabia Saudita: Eliseo, colloquio tra Macron e Mohammed bin Salman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha avuto un colloquio telefonico con il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Lo rende noto una fonte dell'Eliseo. Il principe ha presentato a Macron il suo progetto "Saudi Green Initiative" che prevede l'innesto di 10 miliardi di alberi sul territorio saudita e un maggiore sostegno alle energie rinnovabili. Un'iniziativa che, secondo quanto riferisce l'Eliseo, Macron ha accolto positivamente. Nel corso del colloquio sono state evocate anche le crisi in Libano, in Libia e nello Yemen, insieme alla situazione dell'Iraq e al dossier sul nucleare iraniano. In merito al Libano, il principe ereditario e il presidente francese condividono la volontà di formare un governo credibile e capace di mettere in atto la roadmap delle riforme necessarie alla ripresa del Paese, sulla quale si sono impegnati i responsabili politici libanesi. L'Eliseo sottolinea che la formazione di un governo libanese resta la condizione per una mobilitazione a livello internazionale di un aiuto sul lungo termine in sostegno alle riforme strutturali.(Frp)