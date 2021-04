© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, visita la struttura modulare per l’attivazione di 10 nuovi posti di Terapia intensiva Covid presso l’ospedale Belcolle di Viterbo. Partecipano, l’Assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato e Daniela Donetti, direttore generale della Asl di Viterbo. L’evento si svolge presso l’ospedale Belcolle, Strada Sammartinese (ore 10)VARIE- Dialoghi sul Futuro. Nulla sarà come prima: prosegue il ciclo di incontri organizzati dalla Camera di commercio di Roma. domani il presidente Lorenzo Tagliavanti dialoga con Elisabetta Romano, Ceo Sparkle, e Giorgio Ventre, direttore Apple developer academy sul tema "Come cambiano le competenze". L'evento è trasmesso sulla piattaforma Webex (ore 12) (Rer)