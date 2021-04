Brasile: ministro Economia, Bolsonaro a rischio impeachment se promulga legge bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, si è recato personalmente dal presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, per informarlo che in caso di promulgazione della legge di bilancio così come approvata in parlamento la scorsa settimana il capo dello stato potrebbe incorrere in un processo di impeachment. Secondo quanto riferisce il portale "Poder 360", per Guedes il bilancio aumenta illegalmente le spese per gli investimenti e questo rappresenta il mancato rispetto della regola costituzionale del tetto alla spesa pubblica. Per evitare di incorrere in problemi legali il presidente potrebbe porre il veto sull'intera legge, rinviandola in parlamento, porre il veto sugli articoli che prevedono gli investimenti, o chiedere la modifica e la riapprovazione. (segue) (Brb)