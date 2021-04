Brasile: ministro Economia, Bolsonaro a rischio impeachment se promulga legge bilancio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte del bilancio è già impegnata in spese obbligatorie. Il totale riservato agli investimenti non obbligatorio è di 37,6 miliardi di real (5,7 miliardi di euro). Di questo importo, 8,8 miliardi (1,4 miliardi) sono stati destinati al ministero della Difesa. Una decisione che, secondo quanto riferito dal quotidiano "G1" ha generato critiche da parte dei parlamentari dell'opposizione che hanno ritenuto prioritario destinare fondi alla Salute per poter affrontare al meglio la crisi sanitaria. Oltre a questo nella nuova legge di bilancio è stato anche previsto un aumento di salario per i componenti delle forze armate, con un impatto sulle casse stimato in 7,1 miliardi di real (1,1 miliardi di euro). (segue) (Brb)