Venezuela: dopo una notte in carcere rilasciati intellettuali critici contro procuratore locale

- Gli intellettuali venezuelani Milagros Mata Gil e il suo compagno, il poeta Juan Manuel Munoz, sono stati rilasciati dopo aver trascorso una notte in prigione. I due, entrambi settantenni, sono stati arrestati nella loro residenza a El Tigre, nello Stato di Anzoátegui, dopo che Gil ha pubblicato una satira sul matrimonio di massa a cui ha partecipato il procuratore Tarek William Saab. Gil, membro dell'Accademia venezuelana della lingua, ha scritto un testo intitolato "Matrimonio mortale", in riferimento ad una festa nuziale a cui hanno partecipato a febbraio più di 800 persone, incluso Saab, e in cui sono stati violati i protocolli sanitari per prevenire i contagi da Covid-19. Secondo fonti ufficiose, lo sposalizio avrebbe causato più di 500 contagi e fino a 30 decessi.(Vec)