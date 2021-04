Usa: processo omicidio Floyd, i soccorritori pensavano fosse già morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- George Floyd non dava segni di vita al personale medico che gli ha prestato il primo soccorso. Lo ha detto in aula il paramedico Derek Smith, testimoniando durante il processo per l’omicidio dell’afroamericano ucciso il 20 maggio 2020. Ha preso il via martedì 30 marzo nello Stato del Minnesota il processo a Derek Chauvin, ex agente della polizia di Minneapolis sul quale pendono tre capi di imputazione per la morte di Floyd, il cui omicidio ha innescato le proteste dello scorso anno su impulso del movimento “Black lives matter”. Smith ha detto in aula di essersi avvicinato a Floyd, che non rispondeva agli stimoli esterni, mentre tre agenti che lo sorvegliavano. Non riusciva a sentire il polso di Floyd e, di conseguenza, sospettava fosse morto, considerato anche che le sue pupille erano dilatate. Smith ha spiegato di aver caricato Floyd sull'ambulanza, di avergli tolto le manette e di aver ordinato di praticare il massaggio cardiaco. Il paramedico ha detto di aver notato lesioni superficiali al viso e alla spalla di Floyd, ma in quel momento cercare di rianimarlo era la sua principale preoccupazione. I tentativi, tuttavia, si sono rivelati vani.(Nys)