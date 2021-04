Ama: Pd Campidoglio, è caos in Assemblea capitolina, servizi a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Soltanto pochi giorni fa, l'otto marzo la sindaca Raggi parlava di giornata storica, perché l'amministrazione aveva fatto finalmente chiarezza su Ama e, praticamente fine mandato, era pronta a votare i bilanci, un piano di risanamento e un piano industriale. Siamo in Aula ormai da giorni in discussione sulla altrettanto storica delibera che riguarda Ama. Notiamo, però che diversi colleghi del M5s sono in difficoltà nel votarla". È quanto si legge in una nota del Partito democratico del Campidoglio. "Siamo convinti che sia una proposta fragile, superficiale, lacunosa e che in breve termine potrebbe abbattersi sui lavoratori dell'azienda, sulle casse del Comune e, in termini di servizio, sull'intera città e non possiamo che essere contenti se anche alcuni colleghi della maggioranza la pensano come noi. Ci chiediamo se la maggioranza ci sia ancora, visto che si è dovuti ricorrere, ancora una volta, alla seconda convocazione dell'assemblea capitolina. La sindaca e la sua giunta - conclude la nota - si assumano la responsabilità della catastrofica gestione portata avanti finora, confessino che Ama così non ce la può fare e dimostrino davvero di voler cambiare passo con azioni concrete e realistiche". (Com)