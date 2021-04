Municipio Roma VI: Fd'I, si riapra il parco archeologico a Ponte di Nona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parco archeologico di Roma Est, a Ponte di Nona nel Municipio VI "continua a essere il deposito del Teatro dell'Opera di Roma. Su sollecitazione del Comitato di Quarterie Ponte di Nona, abbiamo più volte segnalato la situazione di degrado in cui versa il Parco Archeologico di Roma Est". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, capogruppo in Assemblea capitolina, Nicola Franco, capogruppo al Municipio Roma VI, Massimo Fonti e Antonio Villino, consiglieri al Municipio Roma VI. "Come riportato commissione Urbanistica, nel parco sono stati allocati - aggiungono - da parte del Teatro dell'Opera, oltre 100 container in acciaio contenenti probabilmente materiali dismessi e non si sa cos'altro. Tali container, oltre a deturpare un'area che dovrebbe essere tutelata, rilasciano polvere ferrosa e ruggine derivante dal deterioramento degli stessi. La nostra richiesta di rimozione dei container sembrava essere stata accolta dal presidente del Municipio VI e dall'assessore all'Urbanistica; ma, per tutta risposta, alcuni cittadini ci hanno segnalato l'allocazione di ulteriori container che ormai verrebbero disposti su doppia fila in altezza, contribuendo ad aggravare il degrado". (segue) (Com)