Iran: Usa accolgono con soddisfazione riunione commissione congiunta su accordo nucleare Jcpoa

- Gli Stati Uniti accolgono con favore e soddisfazione l'annuncio dell'Unione europea (Ue) di un incontro in videoconferenza, domani 2 aprile, con i rappresentanti dei Paesi firmatari dell'accordo sul nucleare iraniano. Lo ha affermato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. "E' un passo positivo", ha commentato, ventilando l'ipotesi di imminenti "passi reciproci" per ripristinare il pieno rispetto dell'accordo del 2015. Si svolgerà virtualmente domani, 2 aprile, la riunione della commissione congiunta del piano d'azione congiunto globale (Jcpoa), l'accordo sul nucleare iraniano. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). La commissione mista sarà presieduta, a nome dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dal vice segretario generale e direttore politico del Seae, Enrique Mora. Saranno presenti rappresentanti di Cina, Francia, Germania, Russia, Regno Unito e Iran. I partecipanti discuteranno la prospettiva di un possibile ritorno degli Stati Uniti nel Jcpoa e come garantire la piena ed effettiva attuazione dell'accordo da parte di tutte le parti. (Nys)