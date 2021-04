Rifiuti: con ordinanza Regione Lazio in parte andranno tra Civitavecchia e Viterbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della chiusura della discarica di Roccasecca, in provincia di Frosinone, parte dei rifiuti verrà dirottata tra Civitavecchia e Viterbo. Gli impianti di smaltimento Mad srl (Civitavecchia Fosso Crepacuore) ed Ecologia Viterbo srl (Viterbo) devono garantire la massima operatività, per assicurare la fase del ciclo di gestione dei rifiuti relativa allo smaltimento, spiega l'ordinanza emanata oggi dalla Regione Lazio. In particolare, il provvedimento ordina fino alla data del 6 aprile: "alla amministrazione Giudiziaria di E .Giovi nel Comune di Roma gestore degli impianti Tmb 1 e 2 di Malagrotta di conferire gli scarti prodotti, pari a 200 t/giorno presso la discarica Ecologia Viterbo, non essendo disponibile alcuna capacità di smaltimento in discarica nel sub ambito di Roma Capitale e non essendo sufficiente quella disponibile nella città Metropolitana di Roma". (segue) (Rer)