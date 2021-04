Rifiuti: con ordinanza Regione Lazio in parte andranno tra Civitavecchia e Viterbo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordinanza dispone anche che il Centro Servizi Ambientali gestore dell'impianto di Castelforte, in provincia di Latina, debba conferire gli scarti prodotti dall'impianto pari a 100 tonnellate/giorno, presso la discarica Ecologia Viterbo, non essendo disponibile alcuna capacità di smaltimento in discarica nell'ATO Latina. La Regione Lazio ordina poi "alla Saf gestore dell'impianto di Tmb di Colfelice (Fr) di conferire gli scarti prodotti pari a 100 t/giorno rispettivamente: 20 t/g presso la discarica Ecologia Viterbo e 80 t/giorno presso la discarica Civitavecchia Fosso Crepacuore, non essendo disponibile alcuna capacità di smaltimento in discarica nell'Ato Frosinone. A far data dal 13 Aprile 2021, all'Amministrazione Giudiziaria di E. Giovi nel Comune di Roma gestore degli impianti Tmb 1 e 2 di Malagrotta, di conferire gli scarti prodotti pari a 100 t/giorno presso la discarica Ecologia Viterbo non essendo disponibile alcuna capacità di smaltimento in discarica nel sub ambito di Roma Capitale e non essendo sufficiente quella disponibile nella città Metropolitana di Roma". (segue) (Rer)