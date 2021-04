Quirinale: Mattarella firma provvedimenti su Covid, grandi navi e assegno unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato tre provvedimenti: il decreto legge sulle misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia, il nuovo decreto legge anti-Covid e la legge delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Lo rende noto il Quirinale. (Rin)