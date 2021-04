Brasile: ministro Economia, Bolsonaro a rischio impeachment se promulga legge bilancio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di contro, il totale previsto per il ministero della Salute è 125 miliardi di real (18,7 miliardi di euro), appena sopra il minimo previsto dalla Costituzione pari a 123,8 miliardi di real (18,6 miliardi di euro). L'importo è superiore al budget dello scorso anno, che era di 121 miliardi di real (18,2 miliardi di euro), ma è molto inferiore agli importi effettivamente spesi per la salute lo scorso anno, considerando i crediti straordinari stanziati nella lotta alla pandemia, pari a 161 miliardi di real (24,2 miliardi di real) e non previsti quest'anno. In pratica, il budget per il ministero della Salute per il 2021 torna al livello pre-pandemico. Secondo il Comitato per il bilancio misto, nel 2019, in assenza di pandemia, l'area era di 122,2 miliardi di R $. (segue) (Brb)