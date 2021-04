© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa sera nella Basilica dei Santi XII Apostoli ho partecipato a 'Una preghiera per l’Italia', iniziativa del Rinnovamento nello Spirito Santo. Le nostre città hanno bisogno di ritrovare fiducia e gioia per tornare a vivere. E questo lo possiamo fare solo insieme". Lo scrive in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi. (Rer)