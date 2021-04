Usa: Cdc, 30 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Stati Uniti sono state somministrate quasi 154 milioni di dosi del vaccino contro il Covid-19, secondo i dati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Il 30 per cento della popolazione Usa - circa 99,6 milioni di persone - ha ricevuto almeno una dose di vaccino e quasi il 17 per cento - circa 56 milioni di persone - è stato completamente immunizzato. Sono state somministrate 153.631.404 dosi totali, circa il 77 per cento delle 200.496.635 dosi erogate. Si tratta di circa 3,4 milioni di dosi in più segnalate da ieri, per una media settimanale record di circa 2,9 milioni di dosi al giorno.(Nys)