- “Virginia Raggi ha governato per quasi cinque anni ed il nostro giudizio è negativo”. Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ospite di “Porta a porta”. “In politica come nella vita ci deve essere opportunità per tutti ma poi bisogna giudicare”, ha aggiunto. (Rin)