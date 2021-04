Rifiuti: ordinanza Regione Lazio, 30 giorni a Province Latina e Frosinone per autosufficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordinanza emanata dalla Regione Lazio per la gestione dell'emergenza rifiuti a seguito della chiusura della discarica di Roccasecca in provincia di Frosinone, impone alla Provincia di Latina entro 30 giorni dalla notifica del documento di trasmettere un piano impiantistico ai fini dell'autosufficienza in termini di trattamento, trasferenza e smaltimento in cui ci si impegni a realizzare una rete integrata e adeguata di impianti ai sensi dell'articolo 182-bis del d.lgs 152/2006. Chiede fino al 6 aprile, alla Centro servizi ambientali, gestore dell'impianto di trattamento di Castelforte, in provincia di Latina, di conferire gli scarti prodotti pari a 100 tonnellate/giorno, presso la discarica Ecologia Viterbo, non essendo disponibile alcuna capacità di smaltimento in discarica nell'Ato Latina. A far data dal 7 aprile e fino al 12 aprile 2021 l'ordinanza impone alla Saf, gestore dell'impianto di Tmb di Colfelice, in provincia di Frosinone, di conferire gli scarti prodotti pari a 100 tonnellate/giorno rispettivamente: 20 tonnellate/giorno presso la discarica Ecologia Viterbo e 80 tonnellate/giorno presso la discarica Civitavecchia Fosso Crepacuore, non essendo disponibile alcuna capacità di smaltimento in discarica nell'Ato Frosinone. (segue) (Rer)