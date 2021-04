Rifiuti: Zingaretti, con ordinanza mettiamo da parte polemiche per il bene di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È il momento di mettere da parte ogni polemica e lavorare insieme per il bene di Roma. Con l'ordinanza adottata, la Regione Lazio aiuta la città e individua soluzioni concrete per risolvere le criticità nella raccolta e per lo smaltimento dei rifiuti". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Ora è importante che questo percorso abbia seguito e che tutti gli attori coinvolti collaborino per una gestione virtuosa dell'intero ciclo. La Regione è pronta come sempre a fare la propria parte ed assumersi le proprie responsabilità", conclude.(Com)