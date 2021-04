Rifiuti: Regione Lazio, un mese a Roma e province Latina e Frosinone, poi poteri sostitutivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'ordinanza appena emanata la Regione Lazio per la gestione dell'emergenza rifiuti impone a Roma e alle province di Latina e Frosinone di raggiungere l'autosufficienza in un mese, successivamente scatteranno i poteri sostitutivi affinchè gli enti locali ottemperino alle indicazioni regionali. Nell'ordinanza infatti si legge: "In caso di inosservanza della presente ordinanza saranno adottate in via sostitutiva dalla Regione tutte le iniziative necessarie a garantirne l'ottemperanza, anche attraverso la successiva individuazione di uno o più soggetti attuatori delle singole prescrizioni, nonché comunicati all'Autorità giudiziaria i responsabili delle condotte omissive e che qualora a seguito dell'attivazione di tali poteri sostitutivi si rendono necessarie deroghe normative, queste saranno oggetto di successivo provvedimento". (Rer)