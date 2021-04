Vaccini: Ghilardi (Lega), sindaci Pd obbediscono a partito per attaccare strumentalmente Regione Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La comunicazione inviata oggi a Regione Lombardia e alle Ats a firma dei sindaci Pd dell’area metropolitana di Milano rappresenta l’ennesima dimostrazione di come i primi cittadini vengano utilizzati dai vertici del Partito democratico per attaccare in modo strumentale l’istituzione regionale". Lo dichiara in una nota Giacomo Ghilardi, coordinatore dei sindaci della Lega Lombarda per Salvini Premier. "Quando il Pd ordina i sindaci rispondono prestandosi a montare ad arte sterili polemiche", prosegue Ghilardi rilevando che "a confermarlo è anche la celerità con cui la segretaria Dem milanese, Silvia Roggiani, si è accodata alla missiva inviata dai sindaci con un comunicato stampa a firma propria" . "Oltretutto - rimarca l'esponente leghista - alle domande che vengono poste nella lettera hanno già fatto seguito delle risposte chiare e puntuali, che sono state date ai tavoli istituzionali a cui partecipano anche in sindaci del Partito democratico. La domanda allora sorge spontanea: i colleghi del Pd non ascoltano, oppure non capiscono? A rendere la vicenda ancor più triste e imbarazzante è il fatto che nella lista dei Sindaci firmatari risultano nominativi di primi cittadini che a quanto ci risulta non hanno mai sottoscritto tale missiva".(Com)