Rifiuti: ordinanza Regione Lazio, 20 giorni ad Ama per avvio gare per conferimento all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ama ha 20 giorni di tempo dalla notifica dell'ordinanza della Regione Lazio sulla gestione dell'emergenza rifiuti, che arriva a seguito della chiusura della discarica di Roccasecca, in provincia di Frosinone, per "l'avvio della procedura di gara per la selezione di impianti di conferimento all'estero, come già richiesto con ordinanza del 27 novembre 2019 attraverso il supporto tecnico di Invitalia in qualità di Centrale di committenza di cui ad oggi risultano essere state definite solo le strategie delle procedure da esperire", si legge nel documento. (Rer)