Covid: raggiunto accordo Ue sui 10 milioni di vaccini Pfizer

- Accordo raggiunto tra i Paesi membri dell'Unione europea sulla condivisione dei vaccini anti-Covid. Gli ambasciatori dei Paesi dell'Unione europea hanno adottato oggi una dichiarazione, a seguito della videoconferenza informale del 25 marzo 2021, che conferma la chiave proporzionale della popolazione per l'assegnazione dei vaccini e hanno incaricato il Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti, un organo del Consiglio dell'Unione europea) "di affrontare la questione della velocità di consegna di vaccini durante l'assegnazione dei 10 milioni di dosi BioNTech-Pfizer nel secondo trimestre del 2021 in uno spirito di solidarietà". Il premier portoghese Antonio Costa ha accolto l'accordo raggiunto "che consente di vaccinare almeno il 45 per cento della popolazione in ciascuno Stato membro entro la fine di giugno". "Ora dobbiamo accelerare la vaccinazione e avviare una ripresa equa, verde e digitale", ha aggiunto. (Beb)