Imprese: Cda Cattolica Assicurazioni convoca assemblea azionisti per il 13 e 14 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Cattolica Assicurazioni, che si è riunito oggi sotto la presidenza di Paolo Bedoni, ha deliberato la convocazione dell’Assemblea degli azionisti per i giorni 13 e 14 maggio 2021, rispettivamente in prima e seconda convocazione. Lo rende noto un comunicato. Tra i punti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, compresi i membri del comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021-2023.(Com)