Ama: Fd'I, maggioranza Raggi non c'è più in Aula, su piano industriale cade numero legale

- "La maggioranza di Raggi non esiste più. Sulla delibera del piano industriale di Ama oggi senza aspettare come di norma il quarto appello il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito ha chiuso il consiglio per andare domani, di venerdì santo, in seconda convocazione". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, consiglieri capitolini, Rachele Mussolini, consigliera della lista civica Con Giorgia. "Come Fd'I - aggiungono - abbiamo fatto una dura battaglia contro una delibera che non garantisce alcun risanamento per l'azienda dei rifiuti e sulla quale voteremo contro senza alcuna esitazione. Raggi ritiri la delibera e si confronti nelle sedi istituzionali con tutte le forze politiche".(Com)