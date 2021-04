Municipio Roma VI: Fd'I, si riapra il parco archeologico a Ponte di Nona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Va sottolineato che i cittadini del Municipio VI e il comitato di quartiere Ponte di Nona - proseguono gli esponenti di Fd'I - attendono ormai da anni, dal lontano 2018, l'apertura del Parco archeologico che, oltre a valorizzare la zona, in periodo di restrizioni alla circolazione a causa dell'emergenza Covid, rappresenterebbe per gli abitanti del quartiere un'area essenziale di prossimità per svolgere attività fisica all'aperto e per offrire ai bambini e ai ragazzi un luogo dove poter passeggiare in sicurezza. Solleciteremo, quindi, con qualsiasi strumento disponibile - concludono - la rimozione dei container, il recupero del decoro e della salubrità dell'area e l'apertura del Parco Archeologico". (Com)