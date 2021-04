Farnesina: cooperazione per favorire ripresa post-Covid al centro della ministeriale Ocse-Mena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione nel Mediterraneo allargato (Mena) per favorire la ripresa economica post-Covid: questo il tema centrale della videoconferenza ministeriale Ocse-Mena che il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha aperto oggi in qualità di relatore principale. Il capo della diplomazia italiana, si legge in una nota della Farnesina, ha sottolineato l’importanza che l’Italia attribuisce al rafforzamento della buona amministrazione, dello stato di diritto e della competitività dei Paesi dell’area, la cui coesione è fondamentale per assicurare stabilità e prosperità nella regione. Il Programma Ocse-Mena, come gran parte delle iniziative di partenariato dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, è nato – ha ricordato Di Maio – proprio per dare concretezza a tale prospettiva, facilitando lo scambio di esperienze, la condivisione di buone prassi e la convergenza verso i più elevati standard amministrativi ed economici. L’Italia ne ha assicurato sin da principio un convinto sostegno, che proseguirà anche nei prossimi cinque anni, mantenendo la presidenza, insieme alla Tunisia, della componente “Governance” e valorizzando l’attività di capacity-building svolta dal Centro di formazione Ocse-Mena di Caserta. (segue) (Com)