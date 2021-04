Farnesina: cooperazione per favorire ripresa post-Covid al centro della ministeriale Ocse-Mena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro, spiega ancora la Farnesina, ha poi richiamato gli obiettivi della presidenza italiana del G20 e della CoP 26 in materia di tutela ambientale e di crescita sostenibile, ribadendone l’importanza e la centralità per la definizione di un’agenda positiva per il Mediterraneo, che, sorretta da dialogo e cooperazione, possa agevolare un rapido superamento della crisi causata dalla pandemia. L’Italia - ha proseguito Di Maio, annunciando la settima edizione dei Rome Med Dialogues del prossimo dicembre – manterrà il suo impegno in questa direzione e metterà a disposizione nuove idee, capacità e risorse. Concorde è stato il giudizio di tutti i partecipanti alla ministeriale sull’importanza delle riforme e dell’ammodernamento del settore pubblico come pre-condizioni per una crescita sostenibile e inclusiva, confermando, in sintonia con la posizione italiana, unanime apprezzamento per il Programma Ocse-Mena e pieno sostegno politico al suo rinnovo. (Com)