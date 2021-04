Bosnia: Blinken, fieri del contributo Usa all’accordo di pace di Dayton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha inviato una lettera ai tre membri della Presidenza tripartita bosniaca in cui di fatto smentisce che gli Stati Uniti e Unione europea stiano preparando una revisione dell’accordo di pace di Dayton. "Siamo fieri – afferma Blinken rivolgendosi a Milorad Dodik, Sefik Dzaferovic e Zeljko Komsic - del ruolo del contributo che gli Usa hanno avuto per fermare la guerra e assicurare la pace. L'accordo di Dayton ha creato le basi che hanno reso possibile al Paese di aprire una via sostenibile verso l'adesione all'Ue e una importante collaborazione con la Nato". “Fin dall'inizio – prosegue il capo della diplomazia di Washington – era chiaro che l'accordo di Dayton non era 'scolpito nella pietra' e che col tempo sarebbe stato indispensabile modificarlo". Blinken prosegue la missiva sottolineando che “alcuni difetti dell'attuale assetto costituzionale della Bosnia-Erzegovina sono dimostrati dalle sentenze della Corte europea per i diritti umani". Secondo il segretario di Stato occorre apportare “modifiche non eccessive della Costituzione per risolvere il problema della discriminazione delle minoranze, e anche modificare la legge elettorale perchè risultino "storiche" le prossime elezioni politiche del 2022”.(Nys)