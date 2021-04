© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo ritenuto giusto ed opportuno condividere con tutti quanto diremo stasera” anche perché “siamo in un momento difficile” a causa della pandemia. Lo ha affermato l’ex capo politico del Movimento 5 stele, Vito Crimi, aprendo l’assemblea dei gruppi del partito in diretta streaming. “Stiamo affrontando un momento di transizione” come Movimento, ma questo “ci renderà più forte”, ha aggiunto. (Rin)