Ue: premier polacco, valori tradizionali tanto importanti quanto il fondo di ripresa

- I valori condivisi servono all'Europa tanto quanto le risorse per la ripresa post-pandemica. Lo ha detto il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, oggi ricevuto a Budapest dall'omologo ungherese, Viktor Orban, assieme al leader della Lega, Matteo Salvini. Nella conferenza stampa seguita all'incontro, il capo del governo di Varsavia ha dichiarato che i tre hanno discusso ovviamente "del futuro dell'Europa, della situazione pandemica ma anche della collaborazione intergovernativa". Morawiecki e Orban sono a capo di due governi ma "ora anche Salvini è tornato parte della maggioranza in Italia" e conosce l'importanza "di accelerare i programmi vaccinali" e di far sì che "in Europa arrivino quanti più vaccini possibile". "E' il miglior modo di lottare contro il coronavirus", ha detto Morawiecki. L'Europa ha l'opportunità di tornare alla normalità attraverso un'adeguata collaborazione intergovernativa ma anche "nuove piattaforme di discussione". (segue) (Vap)