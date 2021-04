Ue: premier polacco, valori tradizionali tanto importanti quanto il fondo di ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le priorità della piattaforma istituita assieme a Ungheria e Italia ci sono "la collaborazione transatlantica" e l'integrazione europea. Tuttavia, quest'ultima non può avvenire "sacrificando la sovranità, la famiglia, il cristianesimo", in altre parole "la difesa di valori tradizionali europei che oggi vengono attaccati da fuori ma anche da dentro l'Europa". Morawiecki ribadisce che tutti e tre credono nel futuro dell'Europa e che ci sia ancora spazio per l'integrazione del continente. Eppure l'Europa a cui pensano loro è quella "immaginata da Alcide De Gasperi". "Vogliamo rappresentare uno spettro di punti di vista differenti e vogliamo rappresentare il popolo", non "l'élite di Bruxelles", ha proseguito. L'Europa immaginata da Polonia, Ungheria e Italia insegue la "normalità, la pace, senza rivoluzioni culturali" e rispetta "il punto di vista cristiano, e pro-familia". Il capo del governo di Varsavia ha detto di apprezzare l'immagine evocata da Salvini di un "Rinascimento europeo". "L'amicizia polacco-ungherese è nota", ha continuato, ricordando però che l'inno polacco cita l'Italia e che la collaborazione si può allargare. (Vap)