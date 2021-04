© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma perché a Roma non possiamo mai scegliere le cose più semplici e normali. Diamo la concessione di Campo Testaccio alla As Roma per far giocare i ragazzi e far rivivere un monumento del calcio romano". Lo dichiara in una nota Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma per Azione. (Com)