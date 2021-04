Lombardia: Fontana incontra alla Fiera di Cremona le istituzioni del territorio, lavoriamo insieme per manifestazioni di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da parte della Regione c'è grande disponibilità ad affrontare il tema dello sviluppo della Fiera di Cremona in una logica di sistema fieristico regionale, da sviluppare alla luce dei cambiamenti che la pandemia sta imponendo. È mutato il mondo e noi dobbiamo programmare già oggi il nostro futuro. La connessione fra valore del territorio e manifestazioni di qualità deve essere il principio guida. Lavoriamo insieme su questo". Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, durante l'incontro avuto oggi a Palazzo Lombardia, con il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, il presidente della Provincia Mirco Signoroni, il commissario straordinario della Camera di Commercio Giandomenico Auricchio e presidente di Cremona Fiere Roberto Biloni per discutere delle prospettive del sistema fieristico cremonese. All'incontro erano presenti anche gli assessori Fabio Rolfi (Agricoltura) e Guido Guidesi (Sviluppo Economico) che hanno dato la loro disponibilità ad approfondire tecnicamente il progetto illustrato oggi. "L'attenzione della Regione Lombardia - ha aggiunto il presidente Fontana - verso il territorio cremonese è costante e molto evidente. Realizzeremo infrastrutture come il nuovo ospedale del capoluogo, il 'prest' di Crema, il collegamento stradale veloce fra Cremona e Mantova. Tutti progetti consolidati nelle strategie programmatorie e nei piani di sviluppo della Regione". (Com)